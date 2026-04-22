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Stasera Atalanta-Lazio, Coppa Italia salvagente d'oro: la finestra che porta all'Europa

Stasera Atalanta-Lazio, Coppa Italia salvagente d'oro: la finestra che porta all'EuropaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:08Serie A
Andrea Piras

Si parte dal 2-2 dell'andata. Atalanta e Lazio si giocano questa sera la possibilità di approdare in finale di Coppa Italia. Si giocherà questa sera il secondo atto della semifinale del trofeo nazionale fra gli uomini di Raffaele Palladino e quelli di Maurizio Sarri. Una sfida fra due squadre che hanno dimostrato di saper proporre calcio ma che, in momenti diversi della stagione, hanno attraversato situazioni di difficoltà con una classifica che certamente è buona ma allo stesso tempo può anche non portare alla qualificazione alle competizioni europee.

Un viatico per l'Europa
E per questo che la coppa può essere un'importante salvagente. Non tanto per rimediare ad una stagione negativa ma proprio per dare l'accesso alla squadra che arriverà fino in fondo e l'alzerà al cielo di Roma (o di un'altra sede qualora venisse deciso di cambiare). La squadra vincitrice infatti accede direttamente alla "League phase" dell'Europa League per la prossima stagione, un obiettivo molto importante per entrambe le compagini.

La situazione in classifica
In classifica infatti sia l'Atalanta che la Lazio sono molto arretrate in classifica. La Dea occupa la settima piazza in classifica con quattro punti di distacco dalla Roma, che oggi sarebbe qualificata in Conference League. I biancocelesti della Capitale sono ancora più arretrati in graduatoria, al nono posto, malgrado l'ottimo successo dell'ultimo turno di campionato a Napoli. Sono 11 i punti di distacco dai "cugini" giallorossi.

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