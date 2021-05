Stasera il derby di Roma, emergenza in attacco per Inzaghi: con Immobile ci sarà Pereira

Emergenza in attacco per l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi in vista del derby di Roma di questa sera. Joaquin Correa e Felipe Caicedo hanno accusato problemi fisici nelle ore precedenti al match e, a meno di novità clamorose che potrebbero arrivare dall'ultimo provino, non scenderanno in campo al fianco di Immobile. Col centravanti biancoceleste, Inzaghi schiererà dall'inizio Andreas Pereira.

Per Correa, si tratta del riacutizzarsi di una contusione rimediata negli scorsi giorni.