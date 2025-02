Stasera Juventus-Empoli, i convocati di Motta: 7 assenti, dalla Next Gen ne arrivano 3

vedi letture

Dopo la vittoria dell'Inter contro la Lazio, la settimana dei quarti di finale di Coppa Italia propone la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus ed Empoli (in programma stasera alle 21.00). La partita vale un posto in semifinale contro il Bologna, l'arbitro dell'incontro sarà Fourneau. Il club bianconero ha diramato l'elenco dei convocati, fra i quali non figurano Douglas Luiz, Bremer, Cabal, Kalulu, Savona, Veiga e Milik. Convocati invece dalla Next Gen anche Adzic, Gil Puche e Pietrelli.

Questo l'elenco dei convocati bianconeri per Juventus-Empoli di Coppa Italia:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

Difensori: Alberto Costa, Gatti, Kelly, Cambiaso, Rouhi, Gil Puche

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Pietrelli

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Kolo Muani, Weah, Mbangula

Come arriva la Juventus

Thiago Motta ripartirà dal 4-2-3-1 e in porta giocherà Perin. Il tecnico della Juventus,per la gara contro l’Empoli, però, avrà gli uomini contati in difesa. Infatti, mancheranno Kalulu, Savona, Bremer, Cabal e Veiga. Nonostante l’emergenza in difesa, però, la Juventus non farà grande turnover e in modo particolare la retroguardia a quattro sarà la stessa vista a Cagliari. Infatti, giocheranno ancora Weah, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo si ripartirà da Koopmeiners e al suo fianco, probabilmente, agirà Thuram, con Locatelli inizialmente in panchina. Sulla trequarti, invece, ci saranno parecchie novità importanti, a destra toccherà a Nico Gonzalez, in mezzo spazio al solito McKennie, mentre a sinistra agirà Kolo Muani. Yildiz e Conceicao, invece, partiranno dalla panchina. In avanti verrà confermato Vlahovic che è reduce dal gol decisivo segnato contro il Cagliari. Quindi per il match di domani, Thiago Motta punterà sia su DV9 che Kolo Muani dimostrando di avere apprezzato quanto fatto dai suoi due attaccanti nei minuti finali della gara contro il Cagliari.