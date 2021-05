Stasera la finale di Europa League. Il Villarreal a caccia del primo trofeo della sua storia

Davide contro Golia, una piccola comunità valenciana contro uno dei giganti del calcio europeo. Sembrerebbe una sfida impari, ma una finale fa sempre storia a sé e il Villarreal non ha alcuna intenzione di tremare davanti al Manchester United, anche se la bacheca del Sottomarino Giallo è praticamente vuota: in quasi 100 anni di storia, sarà la prima finale europea per un club che finora aveva raggiunto solo una semifinale di Champions, nel 2005-06, e tre semifinali di Europa League (2003-04, 2010-11, 2015-16). i Red Devils, invece, hanno conquistato ben otto trofei internazionali, tra cui tre Coppe dalle grandi orecchie e un'Europa League, nel 2016-17. Fascino diverso, stessa voglia di vincere e fare la storia. I pronostici sono tutti dalla parte dei ragazzi di Solskjaer, ma a Danzica il padrone di casa sarà Unai Emery, il tecnico che ha già vinto tre volte questa competizione. Una garanzia in più per sognare il colpaccio.