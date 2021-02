Stasera Roma-Milan, Fonseca cerca lo scalpo di una big: finora solo 3 punti su 21 disponibili

Senza Dzeko, che contro il Milan di cui era tifosissimo da bambino ha segnato 5 gol in 10 partite (uno anche nel 3-3 dell’andata), ma con un obiettivo chiaro: vincere finalmente il primo big match del campionato. La Roma stasera contro i rossoneri proverà a recuperare i punti persi a Benevento cambiando il copione questa volta anche contro le «grandi». Fin qui Fonseca - sottolinea il Corriere della Sera - ha ottenuto solo 3 punti su 21 disponibili contro Juve (affrontata due volte), Milan, Napoli, Atalanta, Inter e Lazio. Per arrivare in Champions, traguardo obbligatorio per una società con i conti in profondo rosso, serve uno scatto.