Stella Rossa-Milan 2-2, le pagelle: Kalulu promosso, Meité delude. Romagnoli distratto

STELLA ROSSA-MILAN

(53' Kanga, 90'+3 Pavkov; 42' aut. Pankov, 61' Hernandez)



MILAN

Donnarumma 6 - Attento nel primo tempo, intuisce ma non respinge il rigore dell'1-1 di Kanga. Nel finale spettatore sul colpo di testa di Pavkov che vola all'incrocio.

Kalulu 6,5 - Spinge dal primo all'ultimo minuto. Suoi i palloni più pericolosi in avvio, sue alcune belle chiusure nella ripresa. La Stella Rossa s'aspetta problemi sull'altra fascia, li trova sulla sua.

Tomori 6 - Risponde alla chiamata. Gara attenta, con poche sbavature, in una serata nella quale gli avversari si sono visti a folate.

Romagnoli 5,5 - Tra la sfortuna e la distrazione il confine è davvero sottile: il braccio è largo e vale il rigore che tiene in vita la Stella Rossa.

Hernandez 6,5 - Primo tempo sonnacchioso, nel secondo apre il gas e affonda. Rigore conquistato e trasformato: s'iscrive alla competizione in quel di Milanello? (Dal 79' Dalot s.v.).

Bennacer 6 - Prosegue la sua stagione sfortunata: nota dolente della serata. Come succederà anche dopo la sua uscita, tanta fatica nel ricevere e anche nel farsi trovare pronto. (Dal 39' Tonali 6 - Vedasi sopra. La Stella Rossa scherma i registi del Milan e non riesce a imporsi, pur offrendo qualche lampo e discreti movimenti).

Meité 5 - Rovina tutto nel finale. Gara solida, precisa, convincente. Poi si fa superare sul colpo di testa, dopo aver preso praticamente tutti i palloni aerei nei 90 minuti.

Castillejo 6,5 - Da un fallo ai suoi danni, non fischiato, nasce il 2-2 definitivo. Propizia l'autorete serba: pimpante.

Krunic 6,5 - Cerca di farsi vedere, tra le linee ha spazi e idee per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Nel finale l'esigenza di mettersi in mostra ha il sopravvento e pecca di egoismo.

Rebic 5,5 - Un tiro sballato e non molto altro. Domenica c'è il derby, è vero, ma stasera c'è anche stata una prestazione nel complesso abbastanza incolore. Il cambio all'intervallo, ragionato anche in ottica Inter, lo certifica. (Dal 46' Leao 5 - Diciotto tocchi: troppo pochi, per uno così, in 45 minuti. Forse pensa anche lui al derby).

Mandzukic 6 - Prima da titolare in rossonero. Utile per mettere benzina nel serbatoio, più che altro: cercato poco, o almeno non nel modo giusto, non riesce davvero a incidere. Lotta tanto, questa non è certo una novità. Le prende tutte di testa: anche questa non è una novità. (Dall'82' Calhanoglu s.v.).

Pioli 6 - Cambia sette giocatori di movimento su dieci, e va vicinissimo a portare a casa il risultato. Difficile giudicare sulla base di quel gol finale, che però gli complica la vita in ottica ritorno (il passaggio del turno resta decisamente fattibile): ottiene buone risposte dai giocatori a cui le chiedeva. Si poteva vincere, però, ed è il primo a saperlo.

STELLA ROSSA

Borjan 4,5 - Graziato dal VAR quando sbaglia completamente il tempo dell’uscita sul cross di Kalulu messo in rete da Theo Hernandez. Non contento non comunica con Pankov e si fa sfuggire il pallone calciato maldestramente dal suo difensore per il gol dell’1-0 del Milan. Nulla può sul rigore dell’esterno francese.

Milunovic 5 - Dalla sua parte il Milan spinge con più decisione. Soffre le incursioni in area di Rebic. Avrebbe la palla del pareggio ma si fa ingolosire dalla conclusione invece di servire Falcinelli e Ben meglio piazzati, rischia il secondo giallo nella ripresa quando abbatte Castillejo lanciato verso l’area di rigore.

Pankov 4,5 - L’attacco del Milan gli dà un bel da fare. Non si intende con Borjan e sblocca il risultato colpendo in maniera un cross, fra l’altro lento, di Castillejo infilando il pallone nella sua rete. Suo l’intervento su Theo Hernandez che provoca il rigore del 2-1.

Degenek 6 - Fra i tre difensori centrali è quello più attento. Ci mette esperienza e solidità fisica nel coprire gli spazi agli attaccanti rossoneri. Gara tutto sommato positiva.

Gobeljic 6 - Gioca molto basso cercando aiutare i compagni della retroguardia. Perde qualche pallone sanguinoso ma ne recupera diversi dalla sua parte (Dal 75’ Gajic sv)

Kanga 6,5 - Nasce come trequartista e quindi la sua propensione è ad attaccare la profondità. Spinge molto cercando di dare una mano agli attaccanti, freddo dal dischetto quando realizza l’1-1.

Petrovic 6 - Si presenta con un intervento rude su Meité. Spesso deve fare gli straordinari per coprire gli spazi che Kanga gli lascia liberi ma svolge bene il suo compito (Dall’83’ Sanogo sv).

Rodic 4,5 - Si fa vedere poco sulla sinistra. Già ammonito frena in maniera ingenua la ripartenza dell’esterno rossonero guadagnando la via anticipata degli spogliatoi.

Ben Nabouhane 5,5 - Viene cercato spesso dai suoi compagni, prova a superare la difesa del Milan con la sua velocità ma manca spesso nell’ultimo metro (Dal 63’ Falco 6 - Dà brillantezza alla manovra, buono il suo ingresso in campo).

Ivanic 6,5 - E’ senza dubbio il migliore dei suoi. Le occasioni più pericolose arrivano dai suoi piedi. Parte largo ma poi viene accentrato da Stankovic per agire alle spalle delle due punte. Sulla sua strada però trova un certo Donnarumma (Dall’81’ Bakayoko sv).

Falcinelli 6 - Cerca di farsi dare il pallone dai compagni di squadra e apre gli spazi che Ivanic prova a sfruttare. Provoca il rigore dell’1-1 dopo un bell’inserimento (Dall’85’ Pavkov 6,5 - Trova il colpo di testa vincente nel recupero regalando alla sua squadra il pareggio).