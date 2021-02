Stella Rossa-Milan, Marakanà vuoto ma solo all'interno: i tifosi serbi si fanno sentire

La tifoseria della Stella Rossa non fa mancare il suo appoggio, pur non potendo entrare nel Marakanà per assistere alla gara contro il Milan. Numerosi sostenitori serbi si sono infatti radunati fuori dallo stadio di Belgrado e i loro incitamenti si sentono in maniera abbastanza distinta all'interno del campo.