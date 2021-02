Stella Rossa, Stankovic avvisa il Milan: "Siamo in forma. Theo decisivo come Maicon"

"Siamo reduci da due vittorie in trasferta, in forma: i ritiri a Cipro e in Turchia sono serviti per ricaricarci". Così Dejan Stankovic, tecnico della Stella Rossa, intervistato da La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di Europa League con il Milan: "I pericoli da temere sono il modo diretto di giocare dei rossoneri e certe individualità come Leao, Rebic, Castillejo, Ibrahimovic, Calhanoglu, Kessié, ma soprattutto a Theo Hernandez, decisivo quanto per noi Maicon nella stagione del Triplete".

Sorpreso da Ibra?

"A 39 anni è il numero uno, si esalta quando il livello aumenta. E di conseguenza alza quello dei compagni".