"Stipendio? 35 milioni l'anno". Haaland a peso d'oro, la sua richiesta d'ingaggio è da capogiro

"Volete Haaland? Mettete sul piatto uno stipendio da 35 milioni di euro netti a stagione". E' la risposta, riporta 'Goal.com', che Mino Raiola e il papà di Erling Braut Haaland hanno dato a un club di Premier League che negli scorsi giorni s'è approcciato al centravanti del Borussia Dortmund.

Più di Cristiano Ronaldo e anche più di Neymar, il bomber norvegese ha pretese economicamente molto importanti per il suo futuro e tra la prossima estate e quella del 2022 - quando scatterà la clausola da 75 milioni di euro - proverà a strappare un contratto di primissimo livello. Tutti i più importanti club sono sulle sue tracce, dal Real Madrid al Bayern passando per il Barcellona e per le big di Premier. Se però la richiesta d'ingaggio resterà ancora questa, calcolando anche i soldi che serviranno per acquistarlo dal BVB l'operazione Haaland diventerà per pochi, pochissimi club.