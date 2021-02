Stop Chiellini: il capitano della Juve salterà Crotone, Verona e Spezia. L'obiettivo è la Lazio

Per Giorgio Chiellini l'infortunio rimediato ieri sera non è grave, ma le prossime tre partite di campionato della Juventus non saranno sicuramente di sua competenza: per Pirlo dunque ulteriore tegola difensiva in vista delle sfide a Crotone, Verona e Spezia, fondamentali per rientrare in corso per i primissimi posti della classifica di Serie A. Un paio di settimane di stop sono garantite, il capitano bianconero si dovrebbe rivedere fra Lazio e Porto, quindi tra il 6 e il 9 marzo.