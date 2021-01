Strootman, Onguene e ora l'attesa per Scamacca: il punto sul mercato del Genoa

Genoa grande protagonista del mercato di gennaio, come spesso capita da qualche anno a questa parte. La squadra di Preziosi in queste prime battute di mercato ha già chiuso due colpi: uno è Kevin Strootman dall'OM, l'altro Jerome Onguene dal Salisburgo. Centrocampo e difesa sistemati insomma, ma ancora i movimenti non sono finiti: in entrata, almeno pubblicamente, la società ha parlato di mercato chiuso. Ma chissà se da qui a fine gennaio sarà davvero così...

Clicca qui per la conferenza stampa di presentazione di Kevin Strootman

Tutto dipende dalle uscite - Salutato Lasse Schone, il Grifone potrebbe presto veder uscire altri giocatori. Il nome caldo, o almeno quello sulla bocca di tutti, è quello di Gianluca Scamacca che piace a Milan e soprattutto Juventus. In caso di addio, comunque molto complicato (anche perché dovrebbe chiudersi la triangolazione col Sassuolo proprietario del cartellino), ovviamente Ballardini avrebbe bisogno di un'altra punta. C'è poi il compagno di reparto Eldor Shomurodov: le buone prestazioni hanno attirato gli occhi delle big italiane, ma il Genoa se lo tiene stretto. Quindi i giovani: Nicolò Rovella è passato alla Juventus ma resterà in prestito in Liguria per 18 mesi. Contestualmente in rossoblù sono arrivati Manolo Portanova e Elia Petrelli, destinato comunque ad un'immediata partenza con prestito in Serie B.