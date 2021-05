"Su Pessina era rigore". Rivedi Gasperini sull'arbitraggio di Atalanta-Juventus

vedi letture

C'è amarezza nelle parole di Gasperini dopo la Coppa Italia persa in finale contro la Juventus: "Arbitraggio? Non possiamo essere assolutamente soddisfatti, gli episodi sono stati pesanti. È andata così e sono andati nella direzione sbagliata - ha detto nel post gara il tecnico dell'Atalanta -. C'è stato un calo nel secondo tempo? Per noi è stato più difficile, non abbiamo avuto la lucidità di continuare a giocare, siamo andati con palle lunghe e spesso imprecise, non era facile in quel momento".

Rivedi il video con le parole di Gasperini!