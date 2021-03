Succede di tutto tra Cagliari e Samp: 2-2 in pieno recupero, ci pensa Nainggolan

Un primo tempo dominato dal Cagliari, poi tre minuti di follia e la vittoria in mano alla Sampdoria fino a pochi secondi dal termine. Tutto finito? Assolutamente no, Nainggolan alza la voce e dice la sua in pieno recupero con un gran gol dalla distanza: finisce 2-2 tra blucerchiati e rossoblù dopo un match in cui è successo praticamente di tutto. Un punto a testa al termine di una gara spettacolare, ma i sardi non ne approfittano e rimangono a +2 sulla zona rossa dopo il ko del Torino contro il Crotone.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI - Mister Ranieri schiera il solito 4-4-2 con Quagliarella unica punta supportato da Keita Balde. In cabina di regia spazio ad Adrien Silva ed Ekdal. Semplici manda in campo il 3-4-1-2 con Nainggolan dietro le punte e la coppia Joao Pedro-Pavoletti a completare il pacchetto offensivo. Rugani, Godin e Ceppitelli in difesa davanti al solito Cragno.

CAGLIARI SUBITO AVANTI - Buon approccio da parte del Cagliari, gli uomini di Semplici provano subiti a dettare i ritmi e all’11’ passano in vantaggio con Joao Pedro: Pavoletti lavora un buon pallone sugli sviluppi di una rimessa laterale, sulla sponda arriva il brasiliano che prima trova un super Audero, poi riesce a sbloccare la sfida sulla ribattuta. Al 14’ Giacomelli assegna un calcio di rigore ai blucerchiati per un fallo di Rugani su Keita Balde, ma il VAR cambia la decisione dell’arbitro per via di una precedente posizione di fuorigioco di Quagliarella.

SAMPDORIA IN DIFFICOLTÀ - La squadra di Ranieri non riesce in nessun modo a trovare la reazione, Candreva ci prova ma il tiro di prima intenzione termina direttamente sul fondo. I rossoblù non alzano il ritmo e provano a gestire il momento, i padroni di casa non premono mai sull’acceleratore. Il primo tempo si chiude su un tiro da posizione defilata di Jankto, ma la conclusione del numero 14 non finisce nemmeno nello specchio della porta difesa da Cragno.

TIMIDA REAZIONE - Nella ripresa la Samp prova a dare una svolta, Ranieri decide di mettersi a specchio con l’ingresso di Ramirez al posto di Augello. La prima vera occasione però è ancora targata Cagliari: Joao Pedro calcia a botta sicura da due passi, Bereszynski salva in scivolata. Al 59’ Colley prova a girare in porta un tiro impreciso di Jankto, ma Cragno controlla con lo sguardo. Dopo pochi minuti ci prova Ramirez, il portiere del Cagliari blocca senza rischiare nulla. Il numero 11 tenta di nuovo la soluzione personale dalla distanza, questa volta il tiro è potente ma impreciso.

TRE MINUTI DI FOLLIA, POI NAINGGOLAN PAREGGIA NEL RECUPERO - Il Cagliari temporeggia troppo e non chiude il match, la Sampdoria dunque ne approfitta e al 78’ trova il pareggio con Bereszynski, abile a sfruttare da posizione defilata il suggerimento di Ramirez. Dopo tre minuti ci pensa Gabbiadini, entrato nella ripresa: il numero 23 dal limite si inventa un gran gol, Cragno non può farci nulla. Gli ospiti tentano l'assalto nel finale e in pieno recupero Nainggolan tira fuori il coniglio dal cilindro con un destro chirurgico: nulla da fare per Audero, finisce 2-2.

