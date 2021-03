Le pagelle della Sampdoria - Bereszynski il migliore, che missile di Gabbiadini, male Keita

Sampdoria-Cagliari 2-2

Marcatori: 11’ Joao Pedro (C), 78' Bereszynski (S), 81' Gabbiadini (S), 96' Nainggolan (C)

Audero 6,5 - Para la prima conclusione di Joao Pedro ma nulla può sulla ribattuta vincente del numero 10 rossoblu. Sempre molto attento fra i pali e nelle uscite. Viene beffato nel recupero dalla conclusione di Nainggolan deviata da Yoshida.

Bereszynski 7 - Il migliore della retroguardia blucerchiata. Si trova spesso a chiudere all’interno dell’area di rigore. Provvidenziale nella ripresa nel murare la conclusione a botta sicura di Joao Pedro, trova il gol del pari con un destro potente da posizione ravvicinata.

Ferrari 5,5 - Le punte del Cagliari gli danno un bel da fare e appare spesso in difficoltà. Sul gol della formazione di Sempici, perde Joao Pedro lasciandolo libero di concludere e battere Audero.

Colley 6 - Anticipato da Pavoletti nell’azione che porta al gol di Joao Pedro ma poi di testa riesce comunque ad arrivare su tutti i palloni che arrivano dalle sue parti.

Augello 5 - Prova a spingere sulla sinistra ma nella fase di non possesso patisce le sortite di Nandez. Poco reattivo nel chiudere su Joao Pedro in occasione del gol dell’1-0 (Dal 46’ Ramirez 6,5 - Cambia l’inerzia del match schierandosi dietro le due punte. Molto mobile, si abbassa molto per raccogliere il pallone e scalda i guantoni a Cragno con un tiro dalla distanza).

Candreva 5 - Si trova spesso a scambiare con Keita Balde dalla sua parte ma sia le sue conclusione che i suoi traversoni verso il centro difettano della precisione necessaria (Dall’88’ Yoshida sv).

Silva 5,5 - Addomestica i palloni più difficili ma poi si trova spesso in ritardo sulla rapidità e sulla mobilità dei centrocampisti del Cagliari. Partecipa alla bambola che porta al gol di Joao Pedro.

Ekdal 5 - In costante apprensione quando il Cagliari va in velocità. Cerca di lottare su ogni pallone ma questa sera non riesce mai a cambiare il passo e ad imbastire l’azione (Dal 63' Thorsby 6 - Dà fisicità alla mediana specie sui colpi di testa).

Jankto 5,5 - Cerca di sorprendere Cragno dalla distanza ma non è preciso nella conclusione. Nella ripresa gioca da esterno a tutta fascia ma non è incisivo.

Quagliarella 6,5 - La volontà e la generosità non gli mancano. Duella con gli avversari abbassando anche il proprio raggio d’azione. Inizia l’azione del raddoppio di Gabbiadini (Dall’88’ Damsgaard sv)

Keita Balde 5 - Tenta lo scambio con i compagni specialmente con Candreva senza però pervenire mai alla conclusione in porta (Dal 63’ Gabbiadini 7 - Ribalta il punteggio con un siluro terra-aria che non lascia scampo a Cragno).

Ranieri 6 - Parte con il 4-4-2 ma il centrocampo fatica contro i giocatori del Cagliari. Nella ripresa passa a tre inserendo Ramirez e cambia la musica anche se la rasoiata di Nainggolan lascia molto amaro in bocca.