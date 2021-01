Suning fa causa alla Premier League per i diritti tv: chiesti quasi 100 milioni di euro

Suning ha deciso di dichiarare guerra alla Premier League e tramite l'emittente tv cinese di proprietà del gruppo che è proprietario anche dell'Inter, ha presentato una controcausa nei confronti della lega inglese per la questione del mancato pagamento della quota relativa ai diritti tv del campionato in seguito all'interruzione del contratto.

Secondo il Financial Times, la PPLive Sports International, avrebbe avanzato una richiesta da circa 97 milioni di euro alla Premier commentando così questa decisione: "La Lega inglese ha adottato un doppio standard, trattando le emittenti nazionali britanniche in modo diverso rispetto all'emittente cinese. Abbiamo fatto il massimo per raggiungere un accordo, ma non ci è rimasta altra scelta che intraprendere un'azione legale".