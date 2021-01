Suning può favorire l'ingresso in Cina: ecco perché tanti fondi sono interessati all'Inter

vedi letture

Accesso privilegiato al mercato cinese. E' questo, in sintesi, il motivo per il quale tanti fondi nelle ultime settimane si stanno interessando all'acquisizione dell'Inter dopo che Suning - su direttiva del Governo cinese - ha messo in vendita il club.

Al momento, è in corso una due diligence esclusiva con Bc Partners. Ma ci sono tanti altri fondi d'investimento che si sono messi in fila per acquisire l'Inter, che è azienda in perdita.

Per quale motivo? Perché - si legge sul 'Corriere dello Sport' oggi in edicola - dare una mano a Suning nell'uscita da un investimento in perdita può garantire l'accesso in Cina. Un favore che potrebbe essere ricambiato con enormi vantaggi, soprattutto se Suning dovesse rimanere nell'Inter come socio di minoranza.