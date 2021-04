Superlega, da Figo a Trezeguet: l'Uefa ha chiesto consigli alle leggende del calcio

vedi letture

La Uefa pensa sempre più ad affidarsi al consiglio di alcune leggende del calcio mondiale per portare avanti riforme e idee in vista dei prossimi passi del mondo del pallone. Martedì è partita da Nyon una mail con un invito per molti ex campioni per condividere in videochat opinioni su quanto accaduto in Superlega. Tra i destinatari dell'invito figuravano Figo, Ronaldo il Fenomeno, Albertini, Trezeguet, Dida e Salgado. Non tutti hanno potuto rispondere ma il messaggio da parte dell'Uefa è stato chiaro: in futuro ci sarà sempre più spazio per coloro che la storia del calcio l'hanno fatta giocando sul terreno di gioco. A riportarlo è La Repubblica.