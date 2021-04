Superlega, il presidente del CIO: "Il modello sportivo europeo è minacciato da chi pensa solo ai soldi"

Ospite del Congresso UEFA, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, pur senza citarla in maniera diretta, ha preso posizione in modo abbastanza chiaro contro la neonata Superlega: ”È quello che abbiamo appreso dalla crisi legata alla pandemia. Abbiamo bisogno di più solidarietà e questa lezione si applica a tutti, anche allo sport e alle organizzazioni sportive. La crisi ha cambiato il nostro mondo in modi profondi. Non si può tornare a quello che era prima della crisi. Dal punto di vista della solidarietà, il modello sportivo europeo è un esempio da seguire. Redistribuisce soldi e si basa sul merito sportivo. Questo modello è sotto minaccia oggi: l’esistenza dei valori di solidarietà e volontariato è minacciato da un approccio che guarda solo al denaro e ignora la missione sociale dello sport, nonché i veri bisogni del mondo dopo il Coronavirus. È minacciato perché la missione sociale dello sport sta perdendo terreno rispetto all’interesse economico. Dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili per difendere questa missione sociale dello sport: il mondo del post Coronavirus ne ha bisogno. È per questo che il CIO è impegnato nel supportare i valori dello sport e metterlo al servizio della società".