Superlega, la barca è affondata: Inter prima italiana a salutare

vedi letture

Un progetto fallimentare, che ha raccolto defezioni praticamente all’unisono dopo le prime avvisaglie giunte sul fronte britannico attraverso lo squarcio causato dalla veemente protesta dei sostenitori del Chelsea nei confronti della Superlega. La barca viene abbandonata da tutti i club di Premier League coinvolti attraverso comunicati ufficiali, e poi anche dall’Inter e dal Milan sebbene in via informale. Nella notte la prima voce ufficiale del management della SuperLeague che manifesta la necessità di rivedere passaggi chiave del progetto, stanti le così definite pressioni esterne che hanno causato l’addio delle prime società che hanno abbandonato quella che si può considerare a tutti gli effetti come un’utopia.

La traduzione istantanea è dunque quella di un progetto sospeso, in attesa di essere rimodellato, per un futuro che non prevederà alcun genere di rivoluzione. Quella di Florentino Perez e Andrea Agnelli è a tutti gli effetti fallita.