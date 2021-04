"Superlega? Non ho altro da dire...". Rivedi il pensiero di Pirlo in conferenza stampa

"Superlega occasione persa? Mi son espresso già ieri, ha parlato il presidente e ha parlato il direttore. Non penso ci siano altre cose da dire in merito". Andrea Pirlo, dopo la vittoria contro il Parma, in conferenza stampa non ha voluto soffermarsi troppo sul tema che ha catalizzato l'attenzione del calcio mondiale, e che ha visto proprio la Juventus protagonista nel bene e nel male.

Rivedi il video con le parole di Andrea Pirlo!