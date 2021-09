Svolta per il rinnovo di Insigne: De Laurentiis incontra l'agente nel giorno di Napoli-Juventus

vedi letture

Mentre il Napoli si accingeva a battere la Juventus al Maradona, con una bella rimonta firmata Politano-Koulibaly, Aurelio De Laurentiis e Vincenzo Pisacane muovevano i primi passi per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta di un summit a sorpresa tra il presidente azzurro e l'agente del capitano per discutere di un contratto attualmente in scadenza tra nove mesi che il Napoli vorrebbe prolungare in largo anticipo.

I dettagli. Il muro del Napoli è caduto. Dopo mesi di silenzio, di messaggi subliminali e di notizie filtrate dagli amici degli amici è andato in scena il primo colloquio a tema Insigne. Un incontro a sorpresa, nel giorno della partita numero 400 del '24' con la maglia azzurra in tutte le competizioni: i due hanno chiacchierato allo stadio Maradona, poco prima dell'inizio della sfida con la Juve, gettando quantomeno le basi utili a inaugurare la trattativa mai cominciata del rinnovo del contratto.