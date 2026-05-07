Szczesny consiglia Lewandowski: "Juve? No, meglio il ritiro. Arriverebbero offerte migliori"

C'è chi ha voluto dare un consiglio spassionato a Robert Lewandowski sul suo futuro, e senza nemmeno girarci intorno. Il bomber polacco al termine della stagione andrà in scadenza di contratto con il Barcellona, ma non ha ancora preso una decisione sul prolungamento o l'eventuale addio, mentre fioccano voci continue su un interessamento forte della Juventus. Mentre nelle ultime ore l'agente Pini Zahavi ha intrattenuto dei colloqui con i bianconeri e pure il Milan.

Ma chi l'ha vissuta sulla sua pelle, come Wojciech Szczesny, con tanto di addio forzato e ritiro prima di rispolverare i guanti da portiere per il Barcellona ha mandato un messaggio forte in merito. Ai microfoni di Eleven Sports Polonia: "Se dovessi dargli un consiglio basandomi sulla mia esperienza, gli consiglierei di ritirarsi perché poi arriverebbero le offerte migliori". Una battuta nata proprio dall'esperienza di Tek, tornato a livelli altissimi dopo la Juve nel pieno dell'emergenza dell'infortunio di Ter Stegen. A 36 anni, l'ex portiere della Roma - tra le altre - ha messo la famiglia al primo posto, piuttosto che il Barcellona o la maglia da titolare.

"Ho ancora voglia e posso ancora farlo", ha assicurato Szczesny, con piena fiducia e apprezzamento di mister Hansi Flick, completamente integrato nello spogliatoio degli enfant terribles blaugrana. "Hansi ha già vinto la Champions League, ma non con il Barcellona. Mi sembra desideri ardentemente essere l’allenatore che riporterà il titolo di Champions League al Barcellona".