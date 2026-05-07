Lewandowski resta nome buono per Juventus e Milan: il punto dopo i colloqui con l'agente

Robert Lewandowski e un futuro che sembra sempre più vicino ad una definizione. Il centravanti polacco, nonostante la carta d'identità, anche in questa stagione è stato grande protagonista con la maglia del Barcellona. Numeri che però non impediranno al club blaugrana, salvo sorprese, di salutarlo al termine del campionato.

E allora il suo agente Pini Zahavi si è attivato per capire quali possono essere le piste concrete per il suo futuro. Fra le quali esistono quelle italiane che portano al Milan e alla Juventus. Pur con dei problemi: in casa rossonera ci sono visioni divergenti sulla bontà dell'operazione, che avrebbe comunque costi alti dal punto di vista dell'ingaggio. Furlani sarebbe d'accordo, mentre Max Allegri frena considerando età e progetto di spesa. Quindi la Juventus, che prima di fare l'eventuale affondo deve capire come andrà a finire la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic.

In tutto questo scenario l'agente del centravanti, che gestisce anche Alaba, è volato a Barcellona. Il tema caldo è quello del rinnovo del tecnico Hansi Flick, ma non è escluso che nelle discussioni per l'allenatore rientri anche un passaggio sul futuro del centravanti polacco. Nelle 42 partite stagionali fra tutte le competizioni, Lewandowski ha messo insieme 18 gol e 4 assist.