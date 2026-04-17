Szczesny lascerà il Barcellona a fine stagione: "Felice qui, ma non mi resta più molto tempo"

Il futuro di Wojciech Szczęsny sembra ormai scritto. Il portiere polacco è sempre più vicino a salutare il Barcellona, al termine di un’esperienza breve ma significativa, destinata con ogni probabilità a chiudersi a fine stagione. La concorrenza tra i pali è destinata ad aumentare: Joan García è pronto a restare il titolare, Ter Stegen rientrerà in estate e sullo sfondo restano altri possibili innesti come Álex Remiro. Uno scenario che riduce ulteriormente le possibilità di permanenza dell’ex Juventus, consapevole della situazione.

Intervistato da Som3cat, Szczęsny ha parlato con grande serenità: “Io e la mia famiglia siamo molto felici a Barcellona. So che non mi resta molto tempo qui, ma mi sono divertito tantissimo e abbiamo tanto di cui essere grati”. Parole che suonano come un saluto anticipato. Non manca anche un passaggio sull’eliminazione dalla Champions League contro l’Atlético Madrid: “È stata una grande delusione, avevamo aspettative alte. Sono però orgoglioso dei miei compagni, che hanno dato tutto fino all’ultimo minuto”.

Lo sguardo, ora, è rivolto al finale di stagione e alla Liga: “Dobbiamo concentrarci su questo obiettivo, è un trofeo importante. Flick ci ha concesso qualche giorno per ricaricarci e tornare pronti a vincere”. Infine, una previsione sul futuro del club: “Il Barça ha giovani di grande talento e tanta voglia. Sono sicuro che nei prossimi anni tornerà a vincere anche la Champions”. Un augurio, forse, da lontano.