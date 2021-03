Tacchinardi: "Danilo mediano esperimento riuscito. Lui e Chiesa i migliore della Juve di oggi"

L'ex Juventus Alessio Tacchinardi ha parlato a Tuttosport della nuova veste da mediano in cui si visto ultimamente Danilo: "Un esperimento riuscito, perché il brasiliano sta dimostrando, anche un po' a sorpresa, di essere un giocatore straordinario. Cosa mi ha sorpreso del Danilo mediano? La personalità: ha dimostrato come il pallone tra i piedi non gli scotti mai e questo l'intera squadra intorno a lui lo percepisce. Futuro? Non credo di bestemmiare se dico che lui e Chiesa, in questo momento, sono i migliori elementi della rosa della Juventus. E poi, oltre che per le doti tecniche, Danilo si sta mettendo in mostra anche come uno dei principali leader dello spogliatoio".