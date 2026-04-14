Taibi e il Manchester United: "Quando Ferguson si arrabbiava faceva tremare i muri"

L'ex portiere ed oggi dirigente, Massimo Taibi, nel corso di un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha parlato anche dei suoi trascorsi al Manchester United: "Era il 1999, io arrivai a Manchester da semi sconosciuto: loro volevano prendere Toldo all’inizio, poi acquistarono me che giocavo nel Venezia", ha spiegato.

Con una persona davvero speciale a dargli il benvenuto, Alex Ferguson: "Sir Alex venne addirittura a prendermi all’aeroporto e mi presentò tutta la dirigenza. Erano le 8 di sera, non fu un gesto scontato".

A proposito di Ferguson, racconta di una severità non così nota per chi non ha conosciuto da vicino il manager divenuto icona dei Red Devils: "Avevamo un bel rapporto" - spiega Taibi - ", anche se all’intervallo di quel Chelsea-Manchester United 5-0 mi lanciò un’occhiataccia che ancora me la ricor- do.... Feci un errore e presi gol. Lui all’intervallo ribaltò lo spogliatoio, quando si arrabbiava faceva tremare i muri". E in merito a quell'episodio, Taibi racconta: "Se la prese un po’ con tutti, anche con me. Mi guardò male e mi disse. “Massimo, quella parata...”. Però mi avrebbe tenuto, sbagliai io ad andare via. Avevo un problema famigliare in Italia e ho avuto fretta di risolverlo"".