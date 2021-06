Tanti nomi per il centrocampo del Milan: spuntano anche le idee Van de Beek e Kovacic

Il Corriere dello Sport, parlando dei nomi per il centrocampo e la trequarti del Milan (da Ziyech a Ceballos e la trattativa per Tonali col Brescia), fa anche i nomi di due giocatori attualmente in Premier League. Il primo è quello di Mateo Kovacic, ex Inter oggi al Chelsea che potrebbe rappresentare una possibilità a basso costo. C'è poi l'idea Donny van de Beek ex Ajax che non è riuscito ad imporsi nella prima stagione al Manchester United. I canali con i Red Devils sono aperti dall'arrivo di Diogo Dalot e nel caso in cui solskjaer dovesse decidere di lasciarlo partire potrebbe diventare una possibilità in prestito (vista anche la cifra pagata dallo United all'Ajax, circa 60 milioni di euro).