Tardelli: "La dirigenza della Juve avrebbe bisogno di una figura importante come Platini"

"Non sento molte voci della società che intervengono in questo momento alla Juventus. C'è solo Allegri. La società bianconera avrebbe bisogno di una figura importante come, ad esempio, Michel Platini per far sentire ogni tanto la voce della società. Sarebbe disponibile? Non lo so, questo dovete chiederlo a lui". Parole e pensieri di Marco Tardelli, ex bianconero ospite di '90esimo Minuto', sul momento che stanno attraversando la Juventus e il suo allenatore.

Ieri Allegri, al termine della gara vinta 3-2 contro il Frosinone, s'è così espresso sul suo futuro: "Sono contento del lavoro svolto, con la società siamo in sintonia ma adesso dobbiamo pensare al presente e a raggiungere la Champions. Ho un contratto fino al 2025, sono alla Juve da 10 anni e sono orgoglioso di lavorare per questa squadra. Lo faccio con amore, passione e dedizione, ormai sono legato affettivamente e non so se è un bene... Ho cominciato un percorso con la vecchia proprietà e dirigenza, ora c'è una nuova società e andiamo d'accordo. Pensiamo al presente e alla Champions, poi vedremo che programmi ci sono".

Queste la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 66 punti (25 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 53 (26)

Bologna 48 (26)

Atalanta 46 (25)

Roma 41 (25)

Lazio 40 (25)

Fiorentina 38 (25)

Napoli 37 (25)

Torino 36 (25)

Monza 36 (26)

Genoa 33 (26)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (26)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (25)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (26)