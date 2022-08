Ten Hag chiama Rabiot per convincerlo ad accettare lo United: incastro con la Juve vicino

vedi letture

Una breve telefonata, cordiale e apprezzata quella che Erik Ten Hag ha fatto ad Adrian Rabiot nella serata di lunedì. Lo racconta Tuttosport, che spiega come tecnico del Manchester United stia spingendo per l'acquisto del centrocampista francese, parallelamente ai contatti dello United con la Juventus e mamma Veronique, l'agente del francese. Rabiot vuole giocare la Champions, ma la forza economica del Manchester United e il blasone del club lo starebbero convincendo anche ad accettare un anno di Europa League, mentre l'accordo tra club non è ancora stato trovato, ma è sulla buona strada. La Juventus chiede 20 milioni, gli inglesi ne offrono 15, probabile si chiuda a metà. Poi la palla passerà alla madre del centrocampista, che dovrà trovare un accordo con i Red Devils, a cui chiede più dei 7 milioni che il figlio guadagna in bianconero.