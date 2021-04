Ten Hag contro l'arbitro: "Perché non ha usato il VAR anche sul rigore negato a Tadic?"

Erik ten Hag, tecnico dell'Ajax, esprime tutta la sua delusione per l'eliminazione della sua squadra dall'Europa League dopo il doppio confronto contro la Roma. In particolar modo punta il dito contro l'arbitro, l'inglese Taylor, reo di aver annullato la rete dello 0-2 di Tadic solamente dopo l'intervento del VAR che ha ravvisato un fallo di Tagliafico su Mkhitaryan. Inizialmente il direttore di gara aveva convalidato la rete: "Sì, ce l'ho con l'arbitro perché aveva giudicato l'azione regolare. Prima del gol ci sono stati tre passaggi, così fa male. Ci sono stati episodi dove non si è consultato con la VAR: parlo del rigore su Tadic e del fallo su Gravenberch. È stato un momento doloroso perché decisivo per la partita".