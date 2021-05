Ter Stegen e quel feeling mai nato con Messi: così Donnarumma può puntare al Barça

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola conferma che il Barcellona sta seriamente pensando a Gigio Donnarumma, proposto da Raiola nelle ultime settimane. Una riflessione che viene fatta partendo da Ter Stegen, portiere che è tra i giocatori che vanno meno d'accordo con Lionel Messi. Motivo in più per il numero uno azzurro di sperare nell'approdo in uno dei templi del calcio mondiale, ovvero il Camp Nou.