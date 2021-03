Terremoto Barcellona, arrestato Bartomeu. I candidati alla presidenza lo difendono

Clamoroso in casa Barcellona. L’ex presidente Josep Maria Bartomeu è stato arrestato in mattinata dai Mossos d’Esquadra , nell’ambito dell’inchiesta legata al BarçaGate. Con lui arrestati anche Òscar Grau e Romà Gómez Ponti, rispettivamente CEO e direttore del dipartimento giuridico del club catalano, e Jaume Masferrer, fidato consigliere di Bartomeu. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e non sono mancati i commenti dei candidati alla presidenza. Toni Freixa e Joan Laporta hanno espresso il loro parere, mentre Victor Font non si è ancora pronunciato.

Laporta ha detto: "L'arresto di Bartomeu è un male per il Barça. Esiste la presunzione di innocenza, non è piacevole quello che sta accadendo visto che si tratta di un ex presidente del club. Non ha gestito bene tante cose, ma è pur sempre un presidente".

Anche Toni Freixa difende Bartomeu. Questo il suo messaggio su Twitter: "Troppe persone vogliono ferire il Barça. Non lo permetteremo. Non camminerai mai solo".

Massa gent volent fer mal al Barça. No ho permetrem. Mai caminaràs sol 💙❤️ — Toni Freixa (@tonifreixa) March 1, 2021

Freixa continua: "Quando c'è un'azione giudiziaria, il giudice indaga e la società si mette a disposizione. Si presume quindi che tutta la documentazione sia a disposizione del giudice. È una situazione spiacevole, che non avrebbe dovuto verificarsi. Come socio del Barça, non sono per niente contento".