Terza volta da ex, lo zampino della Pantera: Zapata contro il Napoli non perdona ancora

Dodicesimo gol in stagione per Duvan Zapata, dopo una rete sola nelle ultime sette gare. Per il colombiano è la terza rete segnata contro il Napoli, squadra che lo ha portato in Italia e le ha fatte tutte con la maglia dell'Atalanta. Quelle che hanno preceduto il gol odierno risalgono alle due gare di Serie A della stagione 2018/2019.