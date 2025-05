TMW Theo Hernandez pronto a lasciare il Milan per la Champions. Il prezzo è fissato

Theo Hernandez sogna la Champions League e sta cercando e sperando di trovare una destinazione giusta dove militare la prossima stagione. Senza troppi giri di parole: il francese attende l'offerta giusta per lasciare il Milan perché spera di giocare ancora nell'Europa che conta. Ed è lui il primo grande indiziato per lasciare i rossoneri in estate, anche se il contratto in scadenza nel 2026 non lascia al club di Gerry Cardinale ampi margini di trattativa per una cessione troppo remunerativa.

Dove può andare Theo?

Adesso le opzioni. Marca ha spiegato che il giocatore si sarebbe addirittura proposto al Real Madrid che però ha altri obiettivi per rinforzare un ruolo dove comunque il club di Florentino Perez andrà a migliorare la rosa di Xabi Alonso. In Premier League attenzione soprattutto al Manchester United: i Red Devils hanno bisogno di un giocatore come lui, soprattutto dopo che Alphonso Davies ha rinnovato col Bayern Monaco (era il canadese il primo obiettivo del club di Sir Jim Ratcliffe). E poi il Chelsea, anche se il target d'età dei colpi dei Blues è oramai ben diverso. Hernandez sembra invece non voler considerare le sirene dall'Arabia Saudita.

E il Como?

Di fatto il prezzo a cui il Milan sembra voler cedere Theo Hernandez pare chiaro. 40 milioni e può partire. Certo, erano sei mesi fa, era stato ceduto a gennaio. Magari a 30 potrà lasciare i rossoneri e il Como, con ancora Cesc Fabregas in panchina, potrebbe tornare alla carica per un giocatore che il tecnico spagnolo stima molto. A pochi passi da Milano, già. Ma non in Champions. E già nel mercato invernale il francese l'aveva rifiutato...