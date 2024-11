Thohir e il nuovo stadio dell'Inter: "Ne ho parlato con Cardinale. Giusto costruirlo col Milan"

Un passato da presidente dell'Inter e un presente da numero uno della Federcalcio Indonesiana. Oggi Erick Thohir, parla al Corriere dello Sport legando questi due mondi e tornando a parlare anche dell'universo nerazzurro. Toccando il tema del nuovo stadio, da costruire assieme al Milan:

"Ne ho parlato anche Gerry Cardinale, quando ci siamo incontrati di recente qui a Giacarta. Gli ho detto che la strada giusta è proprio di fare il nuovo impianto insieme. E sarà un bene anche per la serie A. All’epoca ne avevo discusso pure io con Barbara Berlusconi, che però ha poi voluto proseguire da sola (per poi rinunciare, ndr). Così, avevo provato a chiedere al sindaco di Milano di avere San Siro per l’Inter, ma ho dovuto fermarmi davanti alla complessità di leggi e regolamenti".

Sul tema stadio nei giorni scorsi si è espresso anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Lasciamo un attimo stare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate che è stata fatta. Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni", le parole di Sala riportate da Calcio & Finanza.