Nel corso della chiacchierata al TMW News con Beppe Accardi, agente di grande esperienza, si è parlato anche del futuro allenatore del Napoli. "Ne ho letti tanti di nomi - dice - io credo che De Laurentiis inizierà un nuovo ciclo. Tempo fa lessi che aveva detto che, viste tutte le problematiche, bisognerà abbassare gli esborsi economici. La Champions è chiaramente decisiva ma dal presidente ci si può aspettare di tutto, magari tira fuori un nome a sorpresa. In una logica di crescita e ripartenza, vedrei benissimo Italiano. Come caratteristiche caratteriali è molto vicino a Sarri e ha le qualità per fare bene. E' un tecnico che ho seguito da vicino al Trapani, è determinato e caratterialmente può reggere il confronto con i giocatori anche importanti. E anche con De Laurentiis, perché il presidente ha bisogno di un tecnico che litighi tutti i giorni con lui. Perchè sennò non ottieni niente".

