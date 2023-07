tmw Accordo fra Arthur e la Juventus sul rinnovo. Ora la stretta finale della Fiorentina: il punto

vedi letture

Dalla Continassa arrivano novità in merito al futuro di Arthur, che come noto sarà lontano dalla Juventus. Con la visita di quest'oggi al centro sportivo bianconero il suo agente Federico Pastorello, secondo le ultime raccolte da TMW, è arrivato anche l'accordo per allungare di un anno il contratto con il club bianconero, quindi fino al 2026. Un passaggio, questo, propedeutico comunque all'addio.

La Fiorentina lavora per chiudere

La palla adesso passa alla società viola che sta lavorando senza sosta col club bianconero per trovare la quadratura sulle formule e le cifre finali dell'operazione: la base di partenza resta quella di un prestito oneroso da 2-3 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro la prossima estate.