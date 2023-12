tmw Ag. Arthur: "Diritto di riscatto della Fiorentina forse più sulla carta che nella pratica"

Federico Pastorello, agente tra gli altri anche di Arthur Melo, ha parlato dalla riunione dell'Assoagenti all'Hotel Melià a Milano della stagione positiva che sta vivendo alla Fiorentina il centrocampista brasiliano, in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus:

"Sono molto contento per lui, veniva da una stagione molto complicata a Liverpool per via di un infortunio. In quella ancora prima non era in un modulo a lui congeniale, ad oggi sta trovando una cosa e l'altra. C'è un diritto di riscatto, forse più sulla carta che nella pratica. La Fiorentina ha sempre avuto un approccio intelligente al mercato e ai salari, il punto è più su quello. Lui però si trova benissimo, facciamolo godere della serenità che ha", dice Pastorello.

