tmw Ag. Caceres: "Non resterà alla Fiorentina. Stiamo lavorando per il suo futuro"

Davide Lippi, agente tra gli altri di Martin Caceres, ha parlato anche del futuro del difensore uruguayano nella sua intervista a margine dell'evento di apertura del calciomercato: "Ha un contratto in scadenza e non penso che resterà alla Fiorentina. Torino? Adesso è in Copa America ma da tempo stiamo lavorando per trovare soluzioni. Il mercato è ancora molto lungo".