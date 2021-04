tmw Ag. Jorginho: “Resterà al Chelsea, tra qualche mese parleremo del rinnovo”

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb per la rubrica “A tu per tu” l’agente del centrocampista del Chelsea Jorginho, Joao Santos, ha fatto il punto anche sul suo assistito: “Ha due anni di contratto con il Chelsea. Pensa a giocare l’Europeo. E poi il Mondiale in Qatar. Rimarrà al Chelsea, al cento percento. Rinnovo? Se ne parlerà tra qualche mese”.