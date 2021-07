tmw Araujo rivelazione del campionato messicano: lo voleva il Bologna, oggi ci pensa la Dea

vedi letture

L'Atalanta guarda in Messico per rinforzare le fasce. Secondo quanto raccolto da TMW, gli scout nerazzurri sarebbero rimasti infatti molto colpiti da Maximiliano Araujo, uruguaiano classe 2000 che gioca nel Puebla. Laterale mancino, in grado di coprire tutta la fascia sinistra grazie alla sua velocità e alla sua resistenza fisica, il talento di Montevideo è nel mirino di Monaco e Porto, coi Dragões attualmente in pole position per assicurarselo in vista della prossima stagione.

Maximiliano Araujo, rivelazione dell'ultimo campionato messicano, era stato cercato anche dal Bologna nel 2019.