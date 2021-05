tmw Atalanta-Juve, presenti gli ex calciatori che svolgono il corso da allenatori: foto e video

Folto gruppo di ex giocatori presenti alla finale di Coppa Italia al Mapei Stadium tra Atalanta e Juventus. Molti di coloro che stanno svolgento il corso per conseguire il patentino da allenatore a Coverciano assisteranno infatti alla partita, come si può notare dalle foto di TMW. Presenti Balzaretti, Matri, Pazzini, Abate, Gastaldello e altri ex calciatori. Di seguito foto e video: