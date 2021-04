tmw Atalanta, l'anno prossimo Europa al Gewiss. Atteso comunicato sui lavori

vedi letture

L'Atalanta, nella prossima stagione, giocherà a Bergamo tutte le partite europee. Così a quasi trent'anni dall'ultima volta il pubblico non dovrà emigrare in un altro impianto per vedere le competizioni extra nazionali: avrebbe potuto già farlo quest'anno, ma la pandemia ha bloccato l'ingresso degli spettatori allo stadio, di fatto stoppando il sogno della città.

E I LAVORI? Per le prossime ore è atteso un comunicato congiunto fra il Comune e la società nerazzurra per capire quando inizieranno. Nel bilancio era stata indicata come data inaugurale il primo giugno 2021, con termine lavori per il primo di febbraio. Questa però è stata una scelta superata dagli eventi, da capire se in meglio - con inizio lavori già nel mese di maggio - o meno.

NON COMPLETO - L'Atalanta deve buttare giù la Curva Sud - come già fatto con la Nord qualche anno fa - e poi creare il parcheggio sotterraneo che è una specifica per le competizioni UEFA tenute in Italia. Così, come visto con la Dacia Arena di Udine, l'Atalanta potrebbe giocare in uno stadio non completo le proprie partite casalinghe.