tmw Atalanta, Pessina-Toloi negativi a tampone post Nazionale. Su ritorno in campo decide ATS

Il cluster dei positivi al Covid in Nazionale ha avuto dei riverberi anche per l'Atalanta di Rafael Toloi e Matteo Pessina. I due giocatori sono stati sottoposti al tampone - che ha dato esito negativo - questo pomeriggio. I due sono stati tenuti precauzionalmente a casa per evitare contatti con gli altri, ma non sono sicuri di tornare ad allenarsi domani. Sarà l'ATS a decidere quali saranno i prossimi passi per evitare eventuali problemi. Il Sassuolo, nella giornata di oggi, ha già deciso di non far giocare gli azzurri contro la Roma.