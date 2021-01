tmw Atalanta, Piccini verso il ritorno al Valencia: si valuta l'interruzione del prestito

Dopo soltanto metà stagione va verso la conclusione l'avventura di Cristiano Piccini all'Atalanta. Tanti infortuni e una sola presenza per il laterale italiano arrivato in prestito con diritto di riscatto in estate, con il club bergamasco che sta pensando di interrompere il prestito in questo mercato di gennaio. Il ritorno al Valencia del giocatore è infatti sempre più probabile.