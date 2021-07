tmw Bologna, Mihajlovic: "Arnautovic si deve svincolare ma lo prenderemo. Ci serve"

Sinisa Mihajlovic è stato ospite questa sera della rassegna 'Liberi', dedicata ai protagonisti della cultura, dello sport e dell'arte a Bologna, per ripercorrere le pagine del suo libro "La partita della vita". A margine dell'evento l'allenatore del Bologna si è detto fiducioso per la prossima stagione: "La società mi ha assicurato che cederemo al massimo un giocatore che eventualmente sarà debitamente rimpiazzato - ha detto Mihajlovic -. Arnautovic? Si deve ancora svincolare, ma lo prenderemo. Ci serve uno come lui. Forse non raggiungeremo l'Europa perché c'è distanza con le prime sette, ma proveremo a stargli dietro e chissà... Sicuramente ci divertiremo".