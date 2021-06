tmw Buffon: "La finale di Cardiff è uno dei miei rimpianti. Perderla 4-1 è stato avvilente"

Ospite stasera a Marina di Pisa di Invasioni di Campo, il format nato dalla collaborazione dell'allenatore Aldo Dolcetti e di Matteo Graniti, Gigi Buffon, nuovo portiere del Parma, ha parlato delle Champions perse in finale con la Juventus, tre ricordi dolorosi che rivive con il pubblico presente stasera: "Nascendo e crescendo in una famiglia di sportivi, sono una persona che difficilmente prova invidia, riesco a trasformare questo sentimento in ammirazione. Cerco sempre di apprendere dai migliori, di rimpianto posso avere la prima finale persa, contro il Milan. La perdemmo ai rigori, ne parai due ma ne sbagliammo tre uguale, quella è stata la gara che qualche rimpianto in più ce l'ha dato. Nelle altre due eravamo nettamente sfavoriti, col Barça abbiamo perso meritatamente anche se siamo rientrati in partita, ma loro erano più forti. A Cardiff non abbiamo capito la forza del Real Madrid, che era devastante: siamo andati lì con troppa sicumera, troppa convinzione. Il dispiacere è stato che ci siamo sfaldati: perdere una finale per 4-1 non è uguale a perderla 1-0, perdendo così dai quasi la sensazione di essere arrivata lì quasi per caso. Perderla 4-1 è stato avvilente, mi ha fatto male".

Sulla carriera: "Non lo dico per esaltarmi, magari regalo qualche spunto che può far ragionare. Una persona mi ha chiesto: 'Ma secondo te sei stato il più forte di tutti?' e io ho risposto che non mi interessava, forse sono stato il più adatto, sicuramente non sono stato il più debole. Ho passato talmente tanti anni di calcio che le mie performance non ne hanno risentito, mi sono adeguato a ogni richiesta nuova, è una delle doti che ho avuto".