tmw Caccia al centravanti per il Milan: spunta Yilmaz. E' la star del Lille campione di Francia

vedi letture

Il Milan cerca un grande numero nove per l'estate e tra i nomi, nonostante un Europeo sotto tono, c'è anche quello di Burak Yilmaz. Perché se la Turchia non ha girato, il centravanti del Lille ha dimostrato durante la stagione tutte le sue qualità e potenzialità. Per questo, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la società rossonera lo tiene da tempo in forte considerazione. Le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic restano sempre oggetto di profonda riflessione, con Olivier Giroud l'intesa deve essere ancora trovata (dopo il rinnovo col Chelsea, ndr) e per questo l'idea del turco è una delle più calde che può maturare in questi giorni. Occhio però perché la formazione rossonera non è l'unica che prende informazioni su Yilmaz che piace in mezza Europa.