tmw Cagliari, domani Di Francesco sotto esame: contatti con Mazzarri, la situazione

Eusebio Di Francesco si gioca la panchina probabilmente già domani contro il Milan. Da valutare se in caso di sconfitta gli verrà data un’altra chance. Intanto il Cagliari si cautela. Ci sono stati dei contatti per Walter Mazzarri, sarebbe il primo nome nel caso si verificasse un cambio in panchina. Domani serata calda per Di Francesco. E Mazzarri è alla finestra.