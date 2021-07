tmw Cagliari, le foto del secondo giorno di ritiro: nel pomeriggio parlerà Giulini

vedi letture

Secondo giorno di ritiro per il Cagliari a Pejo: allenamento con il pallone per i rossoblù di Semplici e partitella finale a campo ridotto finita 2-1 per i bianchi, con gol di Simeone e Ceter, rete di Biancu per i rossi. Nel pomeriggio andrà in scena invece conferenza stampa di Tommaso Giulini, che parlerà certamente anche delle mosse di mercato dei sardi.